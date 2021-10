Luis Suárez comanda vitória do Atlético de Madrid sobre o Barcelona

02/10/2021 | 18:32



Com grande atuação diante do seu ex-clube, o uruguaio Luis Suárez ajudou o Atlético de Madrid a derrotar o Barcelona por 2 a 0 na tarde deste sábado, pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol. Jogando no estádio Wanda Metropolitano, o time de Madri triunfou, assumiu a vice-liderança provisória e colocou ainda mais pressão sobre o técnico holandês Ronald Koeman do Barcelona, que está ameaçado por conta dos resultados ruins tanto no torneio nacional quanto na Liga dos Campeões.

O Atlético de Madrid alcança os 17 pontos e fica empatado com o líder Real Madrid, que ainda jogará na rodada. O time pode ser ultrapassado por Real Sociedad e Sevilla, que também jogam neste domingo. O Barcelona perde a chance de embalar a segunda vitória consecutiva no Campeonato Espanhol e segue com os mesmos 12 pontos que começou a rodada, na nona colocação.

Os gols do confronto foram marcados no primeiro tempo, ambos com participação de Luis Suárez. Aos 22 minutos, após boa jogada puxada por João Félix, Suárez tocou de primeira para Lemar bater alto e abrir o placar.

Antes do fim do primeiro tempo, aos 44 minutos, foi a vez de Thomas Lemar retribuir a assistência e servir Luis Suárez, que marcou contra o antigo clube. O Barcelona até teve algumas chances para diminuir o placar no segundo tempo, mas não conseguiu aproveitar. A etapa final foi mais cadenciada do que o primeiro tempo, que teve domínio maior do Atlético.

Agora os dois clubes ficarão duas semanas sem jogar pelo Campeonato Espanhol por causa da próxima data Fifa. O Atlético volta a campo para enfrentar o Granada fora de casa, no dia 17 de outubro. Na mesma data, o Barcelona receberá o Valencia no Camp Nou.

Outros três duelos da 8ª rodada aconteceram neste sábado, com poucas bolas na rede. O Osasuna, quinto colocado, derrotou o Alavés por 1 a 0 em casa, mesmo placar pelo qual o mandante Mallorca bateu o Levante. Já o Valencia visitou o Cádiz, mas as equipes não saíram do empate por 0 a 0.