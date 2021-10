Artilheiro Edu marca 2 vezes e Brusque vence o Guarani na Série B

02/10/2021 | 18:11



Com dois gols do artilheiro Edu, o Brusque conquistou importante vitória na tarde deste sábado, quando recebeu o Guarani e venceu por 2 a 0, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Edu chegou a 15 gols e lidera de forma isolada a artilharia da competição.

Essa foi a segunda vitória consecutiva do Brusque, que despencou na tabela com sequência negativa de resultados e perda de três pontos devido à injúria racial de um dirigente. Agora, o time ganhou duas posições e aparece em 14º lugar, com 32 pontos ganhos.

Já o Guarani chegou ao terceiro jogo sem vitória e está se complicando na briga pelo G4 - grupo de acesso. Os paulistas ficaram com os mesmos 42 pontos e aparecem em sexto lugar - deve perder posições com a sequência da rodada.

A chuva no interior catarinense comprometeu o gramado e prejudicou Brusque e Guarani durante os 90 minutos. Em casa, os catarinenses tentaram se impor um pouco mais e arriscaram chutes de fora da área, mas sem direção e perigo ao goleiro Rafael Martins.

Os dois times tiveram liberdade para trocar passes no meio-campo, mas a marcação sempre apertava próximo da área, o que impedia tabelinhas ou jogadas individuais. Pior para o Guarani, um dia com jogadores mais técnicos e que ficou refém das jogadas aéreas.

No melhor momento do primeiro tempo, aos 37 minutos, Zé Mateus recebeu na esquerdo e cruzou na área. A bola fez uma curva e foi em direção ao gol, quase enganando o goleiro Rafael Martins. Ela ainda tocou no travessão antes de sair pela linha de fundo.

No segundo tempo os times se esforçaram um pouco mais para sair com a vitória e tornaram a partida interessante. Melhor em campo, O Brusque teve pênalti marcado aos 17 minutos, quando Toty foi derrubado por Carlão dentro da área. Aos 19, Edu cobrou e não desperdiçou.

O gol foi sentido pelo Guarani, que não conseguiu se recuperar em campo e viu o Brusque ter total controle das ações. Tanto é que os catarinenses ampliaram aos 30, quando Edu aproveitou sobra na área e finalizou com categoria para as redes de Rafael Martins.

Na reta final da partida, o Guarani ainda tentou descontar. Aos 43, Régis chutou de longe, o goleiro Ruan Carneiro espalmou e Lucão do Break, no rebote, mandou para fora. Resultado justo em campo.

O Brusque volta a campo no próximo sábado para enfrentar o CSA, às 21 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Já o Guarani, no mesmo dia, mas às 16h30, receberá o CSA, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 2 X 0 GUARANI

BRUSQUE - Ruan Carneiro; Toty (Edilson), Ianson, Éverton Alemão (Claudinho) e Marcelo Nunes; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Diego Mathias (Tony), Thiago Alagoano (Evandro) e Jhon Cley (Hugo Borges); Edu. Técnico: Waguinho Dias.

GUARANI - Rafael Martins; Mateus Ludke, Carlão, Ronaldo Alves (Luiz Gustavo) e Eliel (Diogo Mateus); Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis; Andrigo (Júnior Todinho), Bruno Sávio (Lucão do Break) e Júlio César (Maxwell). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Edu, aos 19 e 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

CARTÕES AMARELOS - Ronaldo Alves e Rodrigo Andrade (Guarani).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).