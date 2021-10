Família Kardashian grava novo reality show

02/10/2021 | 17:10



Vem novidade por aí! Recentemente, Khloé, Kourtney e Kim Kardashian foram vistas saindo do restaurante Lucky's em Malibu, Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com o Daily Mail, o trio estava acompanhado de uma equipe de filmagem para gravar cenas de um novo reality show em parceria com a empresa de entretenimento Hulu.

Essa foi a primeira vez que as socialites foram vistas participando do projeto. Enquanto o Keeping Up With Kardashians era focado nas brigas da família, espera-se que a próxima produção explore as diferenças entre Khloé, Kourtney e Kim, principalmente no gosto para moda.

O último episódio de Keeping Up With Kardashians estreou em junho, depois de 20 temporadas. Como você acompanhou, em 2020, Kris Jenner explicou porque o programa chegou ao fim.

- O número 20 parecia ser o momento certo para nós pararmos um minuto, respirarmos e todas desacelerarmos um pouco? Descobrir quais são os nossos próximos passos. Tivemos uma jornada incrível e somos muito gratas por cada momento e por todos com quem trabalhamos, disse na época.