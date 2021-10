Carla Diaz e Leo Bittencourt se desentendem na web: Brincadeira tem limite

02/10/2021 | 15:11



Na última sexta-feira, dia 1, Carla Diaz e Leo Bittencourt entraram em uma discussão após uma postagem do ator. Os dois contracenaram nos filmes A menina que matou os pais e O meninos que matou meus pais. A publicação do artista estava relacionada aos longas.

Na piada de mau gosto, Leo publicou no Twitter o pôster do filme e, em vez do título estava escrito Topa Tudo por Bucet*, o que desagradou muito Carla e os fãs da atriz apontaram como machista. A ex-BBB não ficou calada e tweetou:

Brincadeira tem limite! Hoje me senti muito desrespeitada como mulher e profissional. Não vou me calar, chega! Inclusive vou fazer uma limpa por aqui. Sempre me pedem para vir no Twitter, mas toda vez é um caos, discórdia e falta de respeito com o próximo. Não compactuo com isso, escreveu Diaz.

O artista prontamente se desculpou pela brincadeira que havia feito e apagou a postagem.

Do fundo do meu coração, jamais imaginei que isso pudesse ser ofensivo. Eu não tenho nada a fazer além de pedir desculpa, ouvir e não repetir. Triste de verdade com o rumo que isso tomou. Mais uma vez, desculpas, respondeu Leo.

Os fãs de Carla criticaram Leo e mostraram que também não gostaram do post.

De fato, preciso aprender ainda a lidar com a responsabilidade de ter mais exposição. Fui inconsequente, irresponsável e estendo meu pedido de desculpas a todas as mulheres que se sentiram ofendidas, completou ele.