Luciana Gimenez está de namorado novo

02/10/2021 | 15:10



O amor está no ar! De acordo com a colunista Fábia Oliveira do jornal O Dia, Luciana Gimenez está namorando o empresário do mercado financeiro Renato Breia. Os dois se conheceram numa viagem na Europa e, por mais que não tenham assumido o relacionamento publicamente, estão realizando diversos passeios por São Paulo juntos.

Caso você não lembre, anteriormente a apresentadora estava numa relação com o empresário Eduardo Buffara. O ex-casal acabou assumindo a relação por dois anos e, segundo a assessoria da modelo, terminaram em maio deste ano por questões de agenda, já que ela mora em São Paulo e ele no Rio de Janeiro.

Além disso, a estrela teve um affair com o cantor mundialmente famoso Mick Jagger, com quem tem um filho, e foi casada por 12 anos com o diretor da RedeTV!, Marcelo de Carvalho, que é pai do seu filho caçula.