Juliana Paes faz a humilde comendo na rua com casaquinho grifado de quase dez mil reais

02/10/2021 | 15:11



Juliana Paes está arrasando na Paris Fashion Week e ela faz questão de deixar tudo registrado nas redes sociais. Na última sexta-feira, dia 1º, a beldade compartilhou alguns cliques de seu terceiro dia na cidade e seu look chamou a atenção: um cardigan vermelho.

O modelito, no entanto, não trata-se de um casaquinho qualquer, já que é assinado pela grife Yves Saint Laurent. No site da marca, exatamente a mesma peça está anunciada em 1.790 dólares, o equivalente a nove mil e 600 reais. O item é fabricado na Itália e possui padrões em tricô com detalhes em preto, dois bolsos e botões.

Na ocasião, a artista protagonizou fotos em que aparece comprando um waffle em uma barraquinha na rua e comendo sentada em uma escada ao lado de uma amiga. A simplicidade e descontração do momento contrasta com o look tão caro da estrela, que recentemente exibiu peças de outra grife, a Dolce & Gabbana.

Juliana publicou imagens no Instagram em que o tal casaco aparece e deu créditos ao estilista das famosas Yan Acioli por montar o conjunto de seu visual.