Ivete Sangalo se declara para filho mais velho: O cara mais incrível do mundo

O primogênito de Ivete Sangalo está completando 12 anos de idade neste sábado, dia 2, e a cantora aproveitou para prestar uma homenagem virtual. Marcelo é filho da artista com o nutricionista Daniel Cady.

Ivete postou no Instagram um vídeo do menino rolando na areia e escreveu na legenda:

O cara mais incrível do mundo faz aniversário hoje! Meu presente lindo, minha alegria! Desejo a você tudo o que você traz para o mundo com sua alegria, seu humor, sua inteligência e talento e essa beleza sem fim. Saúde, meu filho! Você veio para transformar e já está fazendo isso. A mamãe é a mais feliz do mundo por ter você e as nossas princesas. Seja feliz. Te amo tanto, mas tanto Marcelo, meu vida!

A apresentadora também é mamãe das gêmeas Helena e Marina, de 3 anos de idade.