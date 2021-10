Filha de José Loreto e Débora Nascimento passeia em shopping vestida de princesa

02/10/2021 | 15:11



Bella, filha do ex-casal José Loreto e Débora Nascimento, deu um show de fofura na última sexta-feira, dia 1, ao sair vestida com a fantasia de princesa para passear em shopping do Rio de Janeiro.

A menina, de três anos de idade, estava com um vestidinho da cor azul, cheio de pedras e nós aqui ficamos morrendo de amores, não é mesmo?

José e Débora se separaram em 2019, em meio a boatos de traição, mas sempre mantiveram uma relação cordial por conta da menina - a atriz, inclusive, namora o modelo Marlon Teixeira atualmente.