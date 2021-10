Do Diário do Grande ABC



02/10/2021 | 13:01



O CPA/M6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana Seis) realizou mais uma Operação Grande ABC Mais Seguro. A integração das Forças de Segurança envolveu a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal e agentes fiscais das prefeituras do Grande ABC, com cerca de 900 profissionais.

A ação ocorreu na madrugada de ontem e se estendeu até o fim da madrugada deste sábado, nas sete cidades da região, com foco no combate aos crimes violentos contra a vida, como as ''quadrilhas de pix'', por exemplo, e também crimes de furtos em geral, como fios, tampas de bueiros, grades e outros materiais de ferro ou alumínio em geral, fiscalização e abordagens em estabelecimentos comerciais do tipo ferro-velho, além de pontos de tráfico de entorpecente e abordagens a veículos, principalmente motocicletas, em razão do constante uso desse veículo pelos criminosos.



A operação resultou em 18 criminosos presos no total, sendo dois deles procurados pela Justiça e os outros 16, presos em flagrante delito na prática de 12 tipos de ocorrências de crimes, como roubo, furto, tráfico de drogas, porte ilegal de arma fogo e jogo de azar. Houve também a apreensão de meio kilo de drogas, uma arma de fogo, um réplica de arma de fogo e três máquinas caça-níquel. Oito veículos que haviam sido roubados foram recuperados e devolvidos aos proprietários.

Comandante do CPA/M6, coronel Hélio avaliou positivamente a operação. “Pode ser considerada um sucesso quanto ao combate à criminalidade e proteção às pessoas, não só pelos resultados obtidos, mas também pela forte presença policial em toda região e principalmente pela perfeita integração e cooperação de inúmeros profissionais de Segurança Pública da Policia Militar, da Policia Civil e da Guarda Civil de todas as cidades, numa união de esforços para a segurança da população, aumentando a ostensividade, as fiscalizações e a repressão à criminalidade, num trabalho incansável em busca do bem comum.”

Coronel Hélio lembra, ainda, que a população pode fazer denúncias anônimas, de toda natureza, contribuindo com o trabalho da PM, sem trotes, podendo realizar gratuitamente as ligações via telefone ''190'', ou pelo número 181 do Disque Denúncia. “A sua segurança é a nossa prioridade!”