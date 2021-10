Alimentos são nossas fontes de energia

Yasmin Assagra

Diário do Grande ABX



02/10/2021 | 23:59



Alimentação saudável é aquela que atende as necessidades do nosso corpo e nos dá a energia suficiente para brincar e estudar. Para que isso ocorra é preciso ingerir carnes, frutas, legumes cereais e tomar muita água.

O combustível para fazer tudo isso vem dos nutrientes, vitaminas e minerais presentes nos alimentos. Mas é preciso comer nas proporções adequadas para o bom funcionamento do organismo. Quem come pouco normalmente fica fraco e emagrece. E quem come muito acaba engordando mais do que o esperado.

Por isso, antes de dizer “eu não gosto”, é preciso experimentar os alimentos, conhecer os sabores. Quanto maior a variedade, mais saúde.

Para incentivar as crianças a comer melhor, a Disney acaba de lançar a campanha Healthy Living (em português, Viva Mais Saudável).

O objetivo é desmestificar os alimentos e mostrar outras formas de servi-los.

A chef Luri Toledo, especialista em gastronomia funcional foi convocada para divulgar a campanha. A ex-participante do MasterChef preparou um surpreendente brownie de beterraba. A receita do está ao lado.

Fica uma delícia. Peça ajuda a um adulto e faça na sua casa. Depois, escreva ao Diarinho para dizer como ficou.