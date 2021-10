Bruna Marquezine comenta em foto de Enzo Celulari e fãs pedem pela volta do casal

02/10/2021 | 10:10



Bruna Marquezine, 26 anos de idade, utilizou as redes sociais na última sexta-feira, dia 1, para comentar em uma publicação do ex-namorado, Enzo Celulari, 24 anos de idade e os fãs pediram a volta do casal.

O filho de Claudia Raia e Edson Celulari, compartilhou algumas imagens com a gata, Mia, que adotou na época em que os dois estavam juntos, com a seguinte legenda:

Você está tão grande e eu estava com tanta saudade, escreveu Enzo na publicação. Por sua vez, Bruna comentou sobre o tamanho da gata.

Ah ela não para de creeeeeescer, afirmou a atriz.

Foi então que os fãs começaram a pedir pela volta do casal:

Voltem logo, disse uma seguidora.

Voltem e casem, pois formam um lindo casal, publicou outra internauta.