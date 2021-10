A Fazenda 13: Nova peoa, fofoca e proteção no jogo marcam festa

02/10/2021 | 09:10



E rolou a terceira festa de A Fazenda 13 na última sexta-feira, dia 1, com muito burburinho - Lary Bottino entrou no jogo, durante a festa, para substituir a desistente Fernanda Medrado e, junto com ela, também chegou na casa uma fofoca envolvendo Anitta. Eita!

Solange Gomes, ao ver a nova peoa, perguntou a Tati Quebra Barraco e Victor Pecoraro se a moça tinha se envolvido em uma confusão com a Girl From Rio:

- Não era essa menina que era amiga da Anitta e que morava com a Anitta?, questionou Solange.

- A amiga da Anitta é DJ. Eu fiz show com ela em São Paulo, explicou Tati.

- Ah, então é outra? Não é essa?, perguntou a ex-banheira do Gugu novamente.

- A que pegou as coisas depois e que tem problema? Que pegou as roupas da mãe da Anitta e pegou não sei o quê?, indagou a funkeira.

- Não sei quem é. É outra?, devolveu a pergunta Solange.

- Da polêmica é essa mina [que fiz o show]. Essa [aqui] é De Férias Com o Ex e amiga do Gui Araújo, respondeu Quebra Barraco.

E, durante a celebração, ainda teve promessa de proteção na competição de Bil Araújo para Sthe Mathos, quando os dois tiveram um momento sozinhos na pista de dança.

- Gosta de mim, pitica?, questionou Bil.

- Demais, velho, afirmou Sthe.

O modelo ainda contou para a influenciadora qual seria a final dos sonhos para ele:

- Vou proteger você, a Mileide e o Victor (...) Meu jogo é levar você, a Mileide e o Victor para a final. Quem for campeão [o influenciador gesticulava com a mão para dizer que não estava nem aí], finalizou.