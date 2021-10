Combinação explosiva

Do Diário do Grande ABC



Duas notícias publicadas na edição de hoje do Diário deveriam, quando associadas, colocar em alerta munícipes e autoridades sanitárias do Grande ABC. Uma delas aponta que a variante delta do novo coronavírus, mais transmissível e mortal, já circula pelas sete cidades – estudo da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) identificou a cepa no organismo de pacientes com Covid-19. A outra diz que 123 mil moradores da região estão atrasados com a segunda dose da vacina. Sem o ciclo de imunização completo, o micro-organismo causador da pandemia encontrará terreno fértil para seguir seu caminho nefasto.

O controle parcial da pandemia, obtido pelas campanhas de vacinação em massa, transmitiu à população do Grande ABC a impressão de que o pior já passou. Por causa disso, muitas pessoas entenderam que não precisavam mais seguir as recomendações das autoridades sanitárias, inclusive deixando de tomar a segunda dose da vacina. Perigoso equívoco! Sem o ciclo completo da imunização, a proliferação da doença pode voltar a crescer, criando condições favoráveis à mutações do vírus ainda mais letais que a delta, que já circula pelas sete cidades.

Processo de sequenciamento genético realizado nos laboratórios da FMABC aponta a presença da nova cepa em 100% das oito amostras de coronavírus colhidas em pacientes da região, entre 13 e 91 anos. Embora feitos em números reduzidos, os exames evidenciam que a variante delta avança com velocidade pelo Grande ABC. Daí a necessidade de se completar o ciclo vacinal nas 123 mil pessoas que deixaram de comparecer aos postos para receber a segunda dose do imunizante contra a Covid-19.

É responsabilidade das autoridades sanitárias das sete cidades saírem em busca deste contingente de habitantes que podem comprometer a eficiência da campanha vacinal, colocando em xeque os avanços conquistados nos últimos meses contra a proliferação da pandemia. A batalha contra o novo coronavírus está muito perto do fim. Não se pode admitir que detalhes atrapalhem a vitória definitiva.