Corrida virtual arrecada rações para ONG de Santo André

02/10/2021 | 00:01



A corrida virtual 5K Animal pretende arrecadar ração para a ONG (Organização Não Governamental) Uapa (União Andreense de Proteção Animal). A ideia é que os inscritos na prova realizem caminhadas ou corridas no local de preferência e depois enviem os dados para os organizadores da prova para ter acesso ao kit de participante. O evento tem realização da XTry Marketing e conta com apoio do Diário.

As inscrições para participar da prova estão abertas no site minhasinscricoes.com.br/evento/5kAnimal até 15 de novembro. Depois de preencher o cadastro, o participante tem de escolher uma das opções de inscrição. A big pet garante uma camiseta, uma medalha e uma bandana para seu pet. O custo é R$ 68. Já a inscrição básica, ao custo de R$ 29, dá direito a medalha. O kit poderá ser entregue pelos Correiros, com frete pago inscrito ou retirado gratuitamente em pontos físicos que serão divulgados posteriormente pelos organizadores.

Após concluído o cadastro da inscrição, o participante deverá correr ou caminhar os cinco quilômetros e comprovar por meio de aplicativo de corrida, ou relógio GPS ou ainda foto do painel de esteira contendo o tempo e a distância. A validação deve ser feita na área do atleta, no mesmo site da inscrição, até o prazo máximo de 30 de novembro. A corrida será analisada pela organização, que irá validar e liberar o certificado digital de participação.

De acordo com os organizadores, podem participar homens e mulheres de qualquer idade. “A ideia é unir duas paixões: a corrida ou caminhada e os pets. Além da questão da saúde, do bem-estar físico dos humanos, a 5kAnimal reverte ração para animais abandonados, abrigados por protetoras, ONGs ou lares temporários, situação que aumentou muito neste período de pandemia. Você corre, os pets ganham”, afirma Henrique Mioto, idealizador do evento.

A 5KAnimal, por ser virtual, possibilita a participação de pessoas de todo o País, e até de fora do Brasil, que auxiliarão as ações de cunho social da Uapa. Criada em 2009, a entidade desenvolve, por meio de voluntários, ações e campanhas de proteção e bem-estar animal como vacinação, doação de ração, castração, distribuição de kit café da manhã para moradores de rua e ração para seus cães e gatos, entre outros.