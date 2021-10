Grande ABC computa 13 mortes e 314 casos de Covid

Da Redação



01/10/2021 | 23:20



As cidades do Grande ABC registraram ontem 13 mortes por Covid, o maior número desde 14 de setembro, quando 15 óbitos foram computados. As novas perdas foram reportadas por Santo André (cinco), Diadema (cinco) e São Bernardo (três). Desde o início da pandemia, em março de 2020, 10.238 pessoas já perderam a luta para o coronavírus na região.

Em relação aos novos casos da doença, foram reportados mais 314 diagnósticos positivos, sendo 192 em São Bernardo, 47 em Santo André, 36 em Mauá, 31 em Diadema e oito em São Caetano. Em razão de problemas nos sistemas internos, Ribeirão Pires não emitiu boletim epidemiológico ontem. Com isso, o total de moradores do Grande ABC que já tiveram contato com a Covid subiu para 258.808, sendo que, destes, 242.377 já estão recuperados.

Ontem foram aplicadas apenas 16.285 vacinas no Grande ABC, menor número para um dia útil desde 6 de setembro, quando foram ministrados 10.941 imunizantes. Levando em consideração a população total, 76,1% já iniciaram o esquema vacinal e 53,8% estão com a proteção contra a Covid completa. Já a dose suplementar é realidade para 1,2% dos munícipes da região.

No Estado, entre quinta-feira e ontem foram reportadas mais 143 mortes e 3.166 casos de Covid. Com isso, o total registrado desde o início da pandemia chegou a 149.953 óbitos e 4.367.748 infectados, sendo que, destes, 4.150.691 pessoas tiveram a doença e já estão recuperados. A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Estado é de 31,3% e na Grande São Paulo é de 39,5%.

No Brasil, de acordo com levantamento do Ministério da Saúde, foram reportados mais 506 mortes e 18.578 casos da doença. Assim, o total de falecimentos chegou a 597.255 e o de diagnósticos positivos da Covid-19 a 21.445.651. O número de recuperados da enfermidade é de 20.432.643. Ainda existem 415.753 casos em acompanhamento pelas equipes de saúde.