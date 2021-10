Estação de Utinga ficará fechada amanhã

Da Redação



02/10/2021 | 05:54



A Estação Utinga da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), em Santo André, ficará fechada amanhã para em razão de obras de substituição e fixação de novos trilhos no trecho. Com isso, os trens que circulam pela Linha 10-Turquesa em direção a Rio Grande da Serra não vão parar na Estação Utinga entre 8h e 18h.

Desta forma, será necessário que o passageiro realize o que a CPTM chama de “viagem negativa”. “Quem embarca em Utinga no sentido Rio Grande as Serra deve primeiro embarcar na direção oposta (sentido Jundiaí, do Serviço 710), desembarcar em São Caetano e prosseguir com destino a Rio Grande da Serra. Os passageiros que viajam sentido Rio Grande da Serra e querem desembarcar em Utinga deverão desembarcar em Prefeito Saladino e retornar”, explica a companhia.

A empresa também fará intervenções amanhã na Linha 9-Esmerada, que liga Osasco a Estação Mendes-Vila Natal, na Capital. Os trens não vão circular entre as estações Presidente Altino e Osasco entre 4h e 6h para revisão geral da rede aérea e poda de árvores. A CPTM recomenda que os passageiros utilizem a Linha 8-Diamante, que também atende as estações, como alternativa.

A companhia lembra ainda que aos domingos e feriados todas as linhas da CPTM operam com intervalos médios de até 35 minutos entre os trens para realização de obras de manutenção e modernização do sistema de operação.

NOVO EQUIPAMENTO

Após reparo de peça, a CPTM voltou a operar desde o dia 23 com máquina de socaria para manutenção das linhas. “A via permanente de uma ferrovia é composta por trilhos, dormentes e lastro. É um sistema que normalmente se deforma e retorna a sua posição inicial, mas com a movimentação na via pode haver deterioração da geometria, causando uma perda de estabilidade. Para evitar o comprometimento da segurança de tráfego essa máquina aperta a via, fazendo o alinhamento e nivelamento para restabelecer a geometria ideal”, explica Luiz Argenton, diretor de operação e manutenção da CPTM.