Busca por serviço do CVV aumenta 13,2% na pandemia

Daniel Tossato



02/10/2021 | 05:51



O fluxo de ligações de pessoas que moram na Região Metropolitana, área em que o Grande ABC faz parte, para o CVV (Centro de Valorização da Vida) teve aumento de 13,2% se comparado o primeiro semestre de 2020 com o mesmo período de 2021.

Em números absolutos, durante os primeiros seis meses de 2020 o CVV recebeu, ao todo, 248.705 ligações, enquanto que no mesmo período de 2021 as pessoas utilizaram o serviço da entidade 281.755 vezes. O Diário realizou levantamento com base em dados repassados pelo CVV, que realiza serviço de apoio emocional e de prevenção ao suicídio.

Em março de 2020, quando teve início a pandemia na região, o CVV recebeu 39.966 ligações, enquanto em março deste ano o número saltou para 48.979, ou seja, aumento de 22,5% durante o período.

Conforme o professor de psicologia da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) Rodrigo Toledo todo o contexto da crise sanitária, assim como desdobramentos importantes trazidos pela pandemia como a crise econômica e até o luto podem ter contribuído para que as pessoas buscassem os serviços do Centro de Valorização da Vida. “O cenário que estamos vivendo de intensificação da violência, de normalização do distanciamento tem mobilizado as pessoas a procurar diálogo, seja ele qual for. Na pandemia estamos percebendo o quanto estar junto de outras pessoas é importante”, afirmou o docente.

No mês de abril de 2020, ou seja, um mês após o decreto oficial de pandemia ter sido divulgado pela OMS (Organização Mundial da Saúde), o número de ligações ao serviço foi de 38.350. Durante o mesmo período de 2021 o CVV recebeu 46.487 chamados. Aumento de 8.137 ligações.

“Sem dúvida, a atuação do CVV é respeitável. E durante o momento de pandemia não é diferente. A pessoa busca o serviço da grupo em um momento limite”, declarou Toledo.



VALORIZAÇÃO

O CVV é uma associação civil sem fins lucrativos e filantrópica. Com serviços voluntários e gratuito, presta apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar sob sigilo e anonimato.

Os contatos com o CVV são feitos pelos telefones 188 (24 horas e sem custo de ligação), pessoalmente (nos mais de 120 postos de atendimento) ou pelo site www.cvv.org.br, por chat e e-mail.