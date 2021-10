Catalá troca Tigre pelo Operário-PR

Dérek Bittencourt



02/10/2021 | 00:01



Notícia surpreendente agitou ontem o futebol regional: o técnico Ricardo Catalá deixou o São Bernardo FC após dez meses à frente do time, período no qual faturou o acesso à Série A-1 do Paulista e o título da A-2, para assumir o Operário-PR na Série B do Brasileiro. Treinador e diretoria entraram em acordo. Horas depois, Márcio Zanardi, do sub-20, foi oficializado na vaga.

“Gostaria de agradecer o presidente, jogadores, comissão e todos os funcionários do clube pelo companheirismo, dedicação e empenho no dia a dia. Foi uma oportunidade incrível estar à frente do São Bernardo e conquistar o acesso à Série A-1 do Campeonato Paulista. Espero que o clube trilhe um caminho de sucesso e alcance os seus objetivos”, disse Catalá, que, mesmo durante a A-2, foi bastante criticado pela torcida pela postura do time, comportamento que teve sequência na Copa Paulista – competição na qual o Tigre é vice-líder do Grupo 3.

A diretoria aurinegra, por sua vez, aposta em Zanardi para comandar o time na sequência do torneio. “É um profissional de muita competência e profissionalismo. Ele tem total confiança da diretoria. É um treinador que já estava no clube e sabíamos que esse momento chegaria. Ele está extremamente preparado”, disse o CEO, Lucas Andrino.