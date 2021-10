Carille espera ter quatro reforços no time do Santos para clássico com São Paulo

01/10/2021 | 20:57



Com o adiamento da partida diante do Fluminense, o time do Santos obteve um tempo a mais de preparação para o clássico com o São Paulo, na quinta-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o técnico Fabio Carille, que orientou um treino, nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, espera poder contar com mais atletas para compor o elenco.

As novidades poderão ser Madson e Jobson, deverão ser relacionados pelo treinador para compor o banco de reservas. O lateral-direito está fora do time desde 29 de agosto, enquanto o volante sofreu uma grave lesão no joelho direito em janeiro.

Com menos chances aparecem Robson Reis (entorse no tornozelo direito) e Kaiky (lesão no reto femoral). Ambos começaram nesta semana a fazer atividades no gramado e com bola.

Com 24 pontos, o Santos está apenas na 16ª colocação no Brasileiro, um ponto à frente do Bahia, primeiro time na zona de rebaixamento. O time não faz um gol a 386 minutos e não balança as redes adversárias desde que Carille assumiu o time, há quatro partidas.