Morre o ator Jorge Cerruti, da série 'Cama de Gato', aos 77 anos

01/10/2021 | 18:53



Morreu nesta sexta-feira (1), o ator, dublador e diretor Jorge Cerruti, aos 77 anos. A informação foi divulgada pela sua sobrinha na rede social do artista.

"Bom dia, aqui é a sobrinha do Jorge. Venho informar que o velório do meu tio será hoje das 16h às 19h no Cerimonial do Pacaembu, na Av. Pacaembu, 1.254, São Paulo", diz a nota no Facebook.

A representante da família deixou uma mensagem de carinho para Jorge: "Vai deixar saudades, tio. Descanse em paz, amamos você."

Cerruti iniciou sua carreira artística como pianista no teatro e participou de adaptações de peças clássicas como MacBeth e Ricardo III, do escritor William Shakespeare.

Na década de 1970, o ator migrou para a televisão e cinema, fazendo sua estreia na TV Cultura.

Entre os filmes que atuou, estão O Cheiro do Ralo (2006), A Casa de Alice (2007) e TOC: Transtornada Obsessiva Compulsiva (2017).

Na televisão, ficou mais conhecido por sua participação em mais de uma temporada da série Cama de Gato (2005). O último programa do ator foi a série As Five (2020), spin-off de Malhação.