Suspeito por sequestro de jornalista, ex-presidente da Assembleia de RR é preso

01/10/2021 | 18:25



O deputado estadual Jalser Renier (Solidariedade), de Roraima, foi preso preventivamente na Operação Pulitzer II nesta sexta-feira, 1, em Boa Vista. Ele é suspeito de ser o mandante do sequestro do jornalista Romano dos Anjos, em outubro do ano passado.

Renier é ex-presidente da Assembleia Legislativa de Roraima. Ele deixou o cargo em 2020. O deputado estava em seu escritório político quando foi preso.

A ordem de prisão é da juíza convocada Graciete Sotto Mayor Ribeiro, do Tribunal de Justiça de Roraima. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Estado. As investigações da Operação Pulitzer estão sob sigilo.

Em nota, a Promotoria informou que cerca de 70 policiais civis e militares, e agentes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) cumprem 4 mandados de prisão preventiva e 8 mandados de busca e apreensão na capital Boa Vista.

De acordo com o Ministério Público de Roraima, 7 prisões temporárias da primeira fase da investigação foram convertidas em preventivas. A Pulitzer I foi deflagrada em 17 de setembro.

COM A PALAVRA, O DEPUTADO

Até a publicação desta matéria, a reportagem tentou contato com a defesa do deputado, mas sem sucesso. O espaço permanece aberto a manifestações.