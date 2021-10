Karol Conká lança o single 'Subida'

01/10/2021 | 17:00



Karol Conká lançou nesta sexta-feira, 1, o single Subida, em parceria com o produTôr RDD. A canção está nas plataformas de streaming musicais. O videoclipe, dirigido por Bruno Trindade e com codireção da própria rapper, está em seu canal oficial no Youtube.

Subida estará na trilha sonora do jogo de futebol FIFA 22, um dos mais vendidos do mundo. Esta já é a terceira vez que Karol tem uma de suas músicas incorporadas ao game. A nova edição será apresentada no dia primeiro de outubro.

"Subida é uma das faixas favoritas entre as minhas últimas composições. Trabalhar com o Rafa Dias me trouxe novas possibilidades de explorar minha voz. A batida é convidativa para dança, já que o clima é de pagodão baiano. O processo de criação foi orgânico e muito animado, a letra fala sobre se manter atento aos sinais que a vida nos dá, sobre a elevação da consciência e aprendizados", revela Karol Conká.

A cantora repetiu a parceria com RDD, que também participou de Mal Nenhum, divulgada em junho deste ano. "Fico muito feliz da Karol ter me chamado para entrar como artista nessa faixa. Ela foi a primeira faixa que finalizamos juntos, e sinto que a letra é algo que muitos vão se conectar, cada um por sua razão. Musicalmente, a faixa também é um ótimo exemplo de nossa sinergia. O beat originalmente era só um rascunho de pagodão e, quando a Karol começou a escrever, ela trouxe uma vibe muito jamaicana. Aos poucos, elementos do reggae e dub foram incorporados no beat, e a Karol foi desenvolvendo o seu estilo de cantar na faixa e trouxe uma letra que lembra uma sabedoria Rasta", disse o produtor.

CONFIRA A LETRA COMPLETA DE SUBIDA:

Tô na subida

E ainda vou subir mais A vida ensina

Atente se aos sinais Só observe e vai Observe o agora

Só observe e vai Só observe e vai

Tão cedo me acostumei (hã) Sem medo me adaptei (hã) Tudo como Imaginei

Por onde passei eu sei (hã) Eu tô em outro plano na visão

Poucos entendem qual é a visão Eu vejo muitos se contradizendo Enquanto se perdem por likes Colecionadores de dislikes

Fábrica de gerar incapaz e ninguém faz

Já faz um tempo que eu ando por aqui (hã hã) Tanta gente querendo me ver subir (hã hã)

Vem ver como eu tô bem aceita que tô bem (hã hã) Mim salt Que eu vo lá tô pronta pra decolar

Tô na subida

E ainda vou subir mais A vida ensina

Atente se aos sinais Só observe e vai Observe o agora

Só observe e vai Só observe e vai