Após Will Smith e Jada Pinkett comprarem mansão de 71 milhões de reais, ator aluga cinema para festa de aniversário

01/10/2021 | 16:11



O príncipe de Bel-Air está de casa nova! Logo depois que a antiga mansão pegou fogo em Calabasas, nos Estados Unidos, Will Smith e Jada Pinkett decidiram que era hora de se mudarem. O casal desembolsou cerca de 71 milhões de reais para comprar a nova propriedade em Hidden Hils, na Califórnia, e, de quebra, Will alugou um cinema para comemorar o aniversário de 53 anos de idade.

O novo lar - composto por dois andares, com seis quartos, nove banheiros, área de lazer e sala de jogos com bar - fica dentro de um condomínio, onde outras celebridades também vivem. A partir de agora, a família Smith terá como vizinhos Drake, Kylie Jenner e Kaley Cuoco. Chique, né?

E para celebrar as mudanças que estão por vir, o astro decidiu comemorar em grande estilo! De acordo com o Page Six, Will reservou todo o Regal Cinema para a festa de aniversário. O único que não estava presente era o filho do casal Jaden Smith.

Foi uma festa muito privada? Ele alugou a sala para 100 pessoas e todo mundo assistiu King Richard: Criando Campeãs com comida e lanches, disse uma fonte que estava presente no evento.

Recentemente, o ator chocou os fãs ao dizer que sua esposa nunca acreditou em casamento convencional e, por isso, a sua relação com Jada era aberta.