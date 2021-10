Ex-namoradas de Gui Araujo revelam falta de intimidade: Nunca transamos

01/10/2021 | 16:11



Enquanto Gui Araújo permanece confinado em A Fazenda 13, do lado de fora seu nome está na boca da mulheres, especialmente de suas ex-namoradas. Durante um episódio do podcast PodDarPrado, as convidadas Vitória Bellato e Any Borges deram alguns detalhes de como foi namorar o rapaz.

Logo de cara, as influenciadoras afirmaram que Gui acha que é sempre o dono da razão. Sobre as desavenças com ele, Any conta:

- Briguei direto. Não cabe eu falar os motivos, mas ele sabe muito bem. Mas é um ar de superioridade, do que o que ele fala é certo.

Por sua vez, Vitória disse que até tem uma boa relação com Gui e que está torcendo pra ele em A Fazenda 13. Vale lembrar que a jovem entrou no De Férias com o Ex como a ex-namorada do influenciador.

- Conversei muito com o Gui. Hoje temos uma relação boa. Torço por ele lá na Fazenda. A gente ficava, aí brigava. Depois voltava a ficar. Foi bastante intenso. Aí veio esse negócio do De Férias.

Durante a conversa, Gabi Prado não escondeu sua irritação com Araujo. Além de dizer que ficou brava por ele ter se tornar fazendeiro no reality, ainda ironizou a traição do rapaz durante o relacionamento com Gabi Brandt.

- Acho que o Faustão tinha que pagar ele porque com o quanto de bailarina ele traiu a Gabi Brandt.

Em um trecho mais quente da conversa, as convidadas começaram a falar sobre a vida sexual com Gui.

- Eu nunca transei com o Guilherme. Nunca. mas tudo acontecia, menos isso, dispara Vitória.

- Eu fiquei com o Gui e também não transei com ele, conta Any.

E Gabi completa:

- Eu tenho várias amigas que já ficaram com ele e não transaram com ele? É porque ele escolhe transar ou não.