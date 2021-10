Interação romântica entre Katy Perry e Orlando Bloom chama atenção em evento

01/10/2021 | 16:10



Mesmo depois de anos, Katy Perry e Orlando Bloom ainda se olham como se fosse a primeira vez. Nesta semana, o casal, que está noivo e teve sua primeira filha, marcou presença no evento Power of Women, em Beverly Hills, Los Angeles, nos Estados Unidos, e surpreenderam o público pela paixão transmitida. No tapete vermelho, os dois posaram de forma alegre e trocaram olhares cúmplices para as fotos.

A cantora estava sendo homenageada pelo seu trabalho filantrópico com a Firework Foundation, que ajuda comunidades carentes. Além de ter cantado a música What Makes a Woman sobre empoderamento femino, ela subiu ao palco para discursar e emocionada, agradeceu ao amado.

- Um pai incrível e um exemplo para o nosso maior presente, nossa filha Daisy, que será futuramente uma mulher poderosa. Eu prometo a você fazer o meu melhor para ser um exemplo, para nunca colocar limites nos seus sonhos, para comandar com amor e nunca com medo, e para sempre ser seu farol em qualquer escuridão. Obrigado por lidar com a loucura da minha vida.