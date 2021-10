Madrinha de Angelina Jolie foi cortada de filme da atriz

01/10/2021 | 16:10



A madrinha de Angelina Jolie revelou um fato curioso envolvendo a afilhada! Em entrevista divulgada pela revista People nesta sexta-feira, dia 1º, Jacqueline Bisset contou vários detalhes sobre sua longa carreira de atriz. Segundo a artista, ela atuaria juntamente com Jolie em Sr. & Sra. Smith, de 2005, mas, por algumas razões, teve suas cenas excluídas.

- O primeiro filme do qual fui cortada foi Sr. e Sra. Smith com Angelina. Terence Stamp e eu interpretamos os chefes de Angelina e Brad Pitt. Eram papéis muito pequenos, mas não funcionaram bem no filme, então eles reformularam, aparentemente com dois outros atores. Eles disseram que éramos britânicos demais, explicou.

De acordo com a People, o diretor da produção queria, originalmente, um confronto entre os protagonistas e os personagens que Terence e Jacqueline deram vida. Eles foram substituídos depois por Angela Bassett e Keith David, porém, no final, todas as versões foram descartadas.

A estrela, experiente no mercado cinematográfico, falou que todo o ocorrido serviu de lição para ela selecionar melhor seus futuros trabalhos.

- Você tem que tentar encontrar um papel, mesmo que seja um papel pequeno, que seja absolutamente fundamental para a trama. Caso contrário, você será cortado.