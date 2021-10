Economia reduz projeção de superávit da balança de US$ 105,3 bi para US$ 70,9 bi

01/10/2021 | 15:39



Com a safra brasileira prejudicada por questões climáticas, o Ministério da Economia revisou para baixo a projeção do saldo da balança comercial para 2021. O número passou de US$ 105,3 bilhões, previstos em julho, para US$ 70,9 bilhões. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 1º de outubro, pela Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia.

A variação mais expressiva ocorreu nas estimativas para as exportações, que passaram de US$ 307,5 bilhões em julho para US$ 281 bilhões. Ainda assim, o número permanece 34,3% superior ao de 2020.

Já as importações, de acordo com o Ministério da Economia, apresentam tendência de crescimento de US$ 202,2 bilhões de julho para US$ 210,1 bilhões em outubro. A variação é 32,3% superior ao mesmo período do ano anterior.