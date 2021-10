Iniciativa ajuda jogadores de eSports a lidar com bem-estar físico e mental

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/10/2021 | 15:48



Atraídos pelas promessas de fama e reconhecimento, além dos constantes aumentos nos valores dos prêmios em torneios, os jogadores de eSports, muitas vezes, se esforçam e, sem perceber, acabam negligenciando sua saúde. Como resultado, a idade média de aposentadoria de um atleta é de cerca de 25 anos – bem mais cedo que profissionais de esportes tradicionais. Lesões físicas e estresse mental causados por horários e dietas irregulares são citados como os principais motivos para a desistência.

Com o objetivo de promover hábitos mais saudáveis e sustentáveis na indústria dos games, a Razer, anuncia hoje (1º) o programa de bem-estar esportivo Champions Start from Within. A empresa trabalhará ao lado de psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e outros especialistas para fornecer vídeos, artigos, contatos e eventos. Jogadores de eSports, profissionais e amadores, podem consultar esses materiais gratuitamente.

Conheça o projeto de apoio a jogadores de eSports

Com foco em quatro vertentes (atividade física, saúde mental, sono e nutrição), a Razer reuniu especialistas em bem-estar esportivo, atletas profissionais, líderes de pensamento e equipes de eSports para apoiar este programa. Assim, a empresa organizou um conteúdo que visa educar os aspirantes a atletas e ajudá-los com dificuldades relacionadas a competições.

Os recursos que serão disponibilizados no portal da iniciativa incluem:

Artigos e vídeos com conselhos e dicas sobre como cuidar de si mesmo, tanto a parte física quanto mental, enquanto se prepara para o próximo torneio. Painel de discussão para suavizar a pressão mental e física dos esportes eletrônicos, bem como orientação e apoio aos atletas. Atendimento individual com os especialistas parceiros da Razer por meio de um sistema de consultas no qual os jogadores de eSports podem marcar sessões com fisioterapeutas, médicos e outros profissionais de acordo com suas próprias necessidades. Encontros e eventos, como o Webinar Razer, que está programado para novembro de 2021 e será aberto ao público. Aqui, o objetivo é educar e trazer mais consciência e apoio aos jogadores.

O programa Champions Start from Within começa disponibilizando artigos da Ritual Motion e uma série de vídeos da Respawn Therapy. Os assuntos abordados incluem questões sobre como lidar com aspectos relacionados ao desgaste. Entre elas, estão fadiga, esgotamento, estresse e recuperação, além de dicas sobre postura. Também será apresentado um conjunto de produtos que foram ergonomicamente projetados para reduzir o cansaço físico dos jogadores de eSports. Todo o conteúdo está em inglês.