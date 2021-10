Gisele Bündchen sobre casamento com Tom Brady: Não acredito em conto de fadas

01/10/2021 | 15:11



Que Gisele Bündchen e Tom Brady formam um dos casais mais apaixonados no mundo dos famosos não é novidade para ninguém! No entanto, em entrevista para o jornal O Globo, a modelo fez questão de desmistificar a ideia de que teria um casamento perfeito, e afirmou que, assim como todos, também tem desavenças com o marido.

Gisele conta que tem uma versão mais realista do amor e que o segredo é o respeito.

Não acredito em contos de fada. Todas as relações têm seus desafios e momentos de altos e baixos. É normal discordarmos e termos pontos de vista diferentes. Afinal, somos pessoas diferentes. Mas se existir respeito, admiração, uma boa comunicação e suporte mútuo, o relacionamento tem tudo para ter vida longa. É tão bom ter alguém do seu lado para dividir, não é? Para isso, o casamento precisa ser regado todos os dias. Enxergar o outro e as suas necessidades. Eu apoio o Tom para que possa realizar seus sonhos; e ele me deixa livre para ser quem eu sou e voar.

Efeitos do tempo

Aos 41 anos de idade, a modelo revelou que já consegue notar os sinais do envelhecimento.

A pele vai mudando, os cabelos brancos vão aparecendo, eu mesma já arranquei vários! Mas isso acontece para todo mundo e faz parte do nosso processo.

Apesar de não ser contra procedimentos estéticos, Gisele prefere outras alternativas para retardar as rugas. Em outra época, ela chegou a colocar silicone nos seios, mas depois acabou se arrependendo do resultado.

A gente só vai percebendo a idade, quando o tempo vai passando. Não sou adepta a cirurgias, pois já fiz uma intervenção pela qual me arrependi, então, não sei se faria outra. Atualmente, existem muitas ferramentas para auxiliar na pele, que podem amenizar um pouco os sinais. É válido utilizar essas modernidades se você vai se sentir confortável. Mas para mim o importante mesmo é fazer coisas que me fazem bem, como o exercício físico diário, uma boa alimentação junto de uma atitude positiva e muita gratidão, isso é o que me enche de energia e me traz alegria.