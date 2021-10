Princesa Beatrice, neta da Rainha Elizabeth II, anuncia o nome da filha

01/10/2021 | 15:10



A princesa Beatrice, neta da Rainha Elizabeth II, anunciou o nome de sua filha! Em uma publicação feita nesta sexta-feira, dia 1, no Twitter, ela compartilhou uma imagem do pé da bebê e escreveu:

Temos o prazer de compartilhar o nome de nossa filha, Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Estamos todos bem e Wolfie é o melhor irmão mais velho de Sienna.

Vale lembrar que Sienna nasceu no dia 18 de setembro é fruto do casamento de Beatrice com o empresário Edoardo Mapelli Mozzi, que já é pai de Christopher Mapelli Mozzi.