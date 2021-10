Saiba quais foram os títulos mais assistidos no Globoplay em setembro

Bianca Bellucci

Do 33Giga



01/10/2021 | 15:18



Os assinantes receberam nesta quinta-feira (30) uma lista com os conteúdos mais assistidos no Globoplay em setembro. O top 10 chama atenção por ser bem variado, indo de uma novela latina até uma série documental sobre os atentados de 11 de setembro, nos Estados Unidos. Abaixo, você confere a lista completa – e pode se decidir sobre o que maratonar no final de semana.

A novela latina foi o conteúdo mais assistido no Globoplay em setembro. Na trama, Amalia Ortega é uma mãe dedicada e capitã da Unidade Secreta de Inteligência da Polícia. Ela colocará em risco sua carreira, sua vida e a de sua família ao tentar capturar El Guapo, um misterioso e poderoso líder narcotraficante.

Nesta série norte-americana, Danny McNamara, um ex-agente do FBI especializado em antiguidades, e a ladra de arte Lexi Vaziri se unem para tentar pegar o terrorista Karim Farouk, que financia seus ataques com tesouros roubados.

Um triângulo amoroso envolvendo mãe e filha é o foco incendiário desta novela, que traz como pano de fundo o lado obscuro do mundo da moda. A trama fez grande sucesso na Rede Globo, em 2015. A continuação estreia ainda este mês no serviço de streaming.

Uma psicóloga cética e um padre em formação vão investigar mistérios que envolvem a Igreja Católica. Entre eles, estão posses demoníacas, espíritos e supostos milagres. É uma série norte-americana que teve a primeira temporada produzida pelo CBS Studios e a segunda pelo Paramount+.

Vereda Tropical, uma novela da Rede Globo exibida entre 1984 e 1985, voltou aos holofotes por meio do Globoplay em setembro. A história tem Silvana como protagonista. Ela se apaixona e engravida de Victor, mas o moço morre em um acidente. Agora, ela vai ter que enfrentar uma batalha judicial, pois o pai de seu namorado quer a guarda da criança.

Nesta série alemã, Laura, uma adolescente de 17 anos, está em meio ao processo de transição para a vida adulta. As preocupações com o primeiro amor e outros problemas cotidianos, no entanto, terão que ser deixadas de lado após um de seus amigos morrer tragicamente.

Série original Globoplay, Segunda Chamada gira em torno da escola estadual Carolina Maria de Jesus. Na trama, o diretor Jaci e os professores Lúcia, Eliete, Marco André e Sônia trabalham para mostrar a alunos de diferentes idades e perfis o poder de transformação social por meio da educação.

A série canadense retrata a rotina de cinco enfermeiros novatos que trabalham na emergência do hospital St. Mary. O espectador é convidado a acompanhar o dia a dia do local, bem como os dilemas da profissão e o difícil equilíbrio entre a carreira e a vida pessoal.

Programa exibido pela Rede Globo entre abril e dezembro de 1986. Aqui, os anfitriões Chico Buarque e Caetano Veloso cantam e conduzem o espetáculo, que conta com apresentações de cantores importante para a cultura brasileira, a exemplo de Elizeth Cardoso, Tom Jobim e Cazuza.

Esta série documental ocupa a última posição entre os títulos mais assistidos no Globoplay em setembro. Conduzida pelo jornalista Marcos Uchôa, relembra os atentados de 11 de setembro, nos Estados Unidos, e mostra as consequências da tragédia em vários países islâmicos.