Yá Burihan entrega recaída com Lipe Ribeiro, mas garante: - Isso não significa nada

01/10/2021 | 14:10



Yá Burihan confirmou que teve uma recaída com o ex, Lipe Ribeiro! Em entrevista ao podcast de Gabi Prado, o PodDarPrado, a influenciadora explicou que se encontrou com o ex:

- A gente não resolveu nada ainda, esse foi nosso primeiro contato. A gente conversou um pouco, ele só queria entender algumas coisas.

- Então é mentira que vocês ficaram aqui em São Paulo?, questionou Gabi.

Sem graça, Yá começou a rir e respondeu:

- Cara, não tenho porque mentir, vocês sabem. A gente ficou, sim, aqui em São Paulo, mas isso não significa nada. Foi uma recaída mesmo. Foi um problema de bebida, muita cachaça envolvida e está tudo bem. Lembrando que estou solteira.

Yá negou a possibilidade dos dois voltarem a ficar juntos:

- Ele está no momento dele, se divertindo, e eu também estou no meu. (...) A gente realmente não tem absolutamente nada. Lavamos a roupa suja, porque ficamos muito tempo sem se ver, sem se falar, mas está tudo bem. Não tem uma possível volta de namoro, de relacionamento. Tem muita mágoa, aconteceu muita coisa entre a gente, ele não aceitou ainda tudo que aconteceu. Eu realmente virei a página do que eu fiz. Acho que todo mundo erra, mas também não julgo. Não tem possibilidade de volta.

Vale lembrar que os dois chegaram a ficar noivos, mas o relacionamento chegou ao fim pouco tempo depois de Lipe ter saído de A Fazenda 12. Depois disso, ele ainda teve um affair com a cantora Anitta.