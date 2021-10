Tom Cavalcante conta sobre carrão que ganhou de Roberto Carlos, um Corvette branco

01/10/2021 | 14:10



Tom Cavalcante contou, durante entrevista para o podcast No Flow, sobre um presentão que ganhou de Roberto Carlos, e que ele não se desfaz da peça de jeito nenhum: um Corvette branco, 2011 - o carro está avaliado em cerca de 400 mil reais.

- Roberto não gosta muito que eu fale disso, mas minha amizade com ele foi uma coisa que Deus colocou na minha vida. O cara se tornou meu amigo irmão de verdade. Um grande parceiro. Ele me deu um carrão, uma relíquia, que está comigo até hoje, contou o humorista.

Tom ainda revelou detalhes da noite em que ganhou o patrimônio do cantor:

- Um dia ele foi ao meu show em São Paulo. As pessoas ficavam olhando mais para ele do que para mim no palco. No fim, ele apareceu no meu camarim e brindamos juntos com champanhe. Aí Roberto me disse que tinha um presente para mim. Achei que fosse uma garrafa de vinho. Quando vi, era um Corvette branco, que é a Ferrari para os americanos. Brinquei dizendo que um dia ia querer emprestado, mas ele disse: É seu.