Dirigente do BCE diz que compras de ativos continuarão 'por algum tempo'

01/10/2021 | 13:20



A dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Isabel Schnabel afirmou nesta sexta-feira que as compras de ativos da instituição devem continuar "por algum tempo" mesmo após o encerramento do programa emergencial, chamado de "PEPP". Isso porque o programa regular de relaxamento quantitativo (QE), conhecido pela sigla "APP", que já existia antes da crise gerada pela pandemia, deve ser mantido.

Durante um evento virtual realizado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, Schnabel também disse que crises incomuns exigem respostas incomuns. "Isso, por sua vez, implica que continuaremos a adaptar nossas ferramentas conforme apropriado daqui para frente, à medida que a economia entrar em águas mais calmas", acrescentou.

A dirigente também destacou que o compromisso do BCE em agir para cumprir a meta de inflação "nunca deve ser questionado".

"Embora seja prematuro afirmar que superamos a crise com sucesso, a experiência da pandemia ilustrou a eficácia do conjunto de ferramentas de política monetária do BCE na estabilização dos mercados financeiros e no combate ao impacto negativo da pandemia nas perspectivas de inflação", disse Schnabel.