Após ter sido acusada de copiar música de Luísa Sonza, irmã de Whindersson Nunes dispara: - Não falo com ela

01/10/2021 | 13:10



Hagda Kerolayne, irmã de Whindersson Nunes, falou sobre sua carreira em entrevista ao programa De Cara com Douglas Nobre, do canal do cantor Douglas Nobre no YouTube.

Ao longo do bate-papo, Hagda foi questionada sobre as acusações de plágio em relação a música Penhasco, de Luísa Sonza, sua ex-cunhada:

- É o que eu sempre falo: não foi um plágio, até porque tem muita gente que pega música internacional e transforma em música brasileira e se for assim todo mundo está plagiando todo mundo. Quem faz música tem que ouvir música. Eu estou tentando fazer o meu trabalho. Era tanto xingamento que eu falei: Gente, vocês estão fazendo comigo a mesma coisa que fizeram com ela, com outras pessoas. E depois querem cobrar empatia.

Ela ainda comentou sobre o incômodo que sente ao ser chamada apenas de irmã do Whindersson Nunes:

- No começo até que não, mas ultimamente tem me incomodado bastante. Pô cara, eu tenho um nome, tem gente que me chama assim só para me provocar. Eu falo: Gente, por favor, eu tenho um nome. Até porque eu não tenho só ele como irmão, eu tenho mais dois irmãos. Eu quero que me chame pelo meu nome, independente se eu for famosa ou não.

Hagda também falou que é próxima de Maria Lina Deggan, ex de Whindersson, mas que não tem contato com Luísa Sonza:

- Com a Maria eu falo sim, todo dia praticamente a gente se fala, a gente se vê, ela vem na minha casa, eu vou na casa dela, ela sempre pergunta se eu estou bem, se estou precisando de alguma coisa. A gente vai ter uma ligação para o resto da vida, que é o João, e isso é algo que ninguém tira. Com a Luísa não, eu não falo com ela, eu não tenho contato.