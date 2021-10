'A Fazenda 13': Mussunzinho é o segundo eliminado do reality

01/10/2021 | 12:52



Mussunzinho foi o segundo participante eliminado de A Fazenda 13 nesta quinta-feira, 30. O ator foi o menos votado pelo público para continuar no programa, recebendo apenas 23,52% dos votos. Os outros dois integrantes do reality da Record que estavam na roça, Dayane Mello e Arcrebiano seguem na disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão e meio. A modelo foi a mais votada, com 45,92% dos votos.

Já o ex-BBB recebeu 30,56% dos votos. Nas redes sociais, a equipe de Mussunzinho se pronunciou sobre a eliminação: "é família, infelizmente o nosso peão se despede do jogo hoje", iniciou. "Mas independente do resultado, gostaria de agradecer muuuuito cada um de vocês que tiraram um tempinho pra votar no Mussunzinho e que torceram por ele, vocês foram incríveis como sempre! Obrigado", diz o texto.

O artista foi indicado para a roça pela segunda fazendeira da edição, Erika Schneider. Arcrebiano também foi indicado pelo peão Rico Melquiades.