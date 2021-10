Sextou: veja algumas boas pedidas nos streaming para o final de semana

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



01/10/2021 | 12:48



Com o final de semana chegando (que praticamente começou na quarta-feira), o 33Giga separa a seguir algumas das melhores opções nos streaming. São filmes, séries e podcasts que podem agradar a diferentes gostos.

Midnight Mass – a série da Netflix é dos mesmos responsáveis pelos ótimos A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Mansão Bly. A história, com sete episódios, mostra coisas estranhas acontecendo em uma ilha esquisitona e meio isolada do mundo.

Mano a Mano – podcast exclusivo do Spotify tem entrevistas realizadas por Mano Brown (Racionais MCs). Já passaram por lá o ex-presidente Lula, Drauzio Varella e outros. No programa mais novo, o apresentador conversa com o político do Novo Fernando Holiday. Vale o play.

The Circle – reality show baseado em mídias sociais, os participantes só podem se comunicar com mensagens e fotos através da interface do “Circle”. Eles precisam conversar, formar alianças e enfrentar a desconfiança dos outros para se tornar o mais influente do grupo – e ganhador do prêmio de 100 mil dólares. Na Netflix.

Discoteca Básica – podcast sobre música que vale ouvir cada episódio (até se você não gosta da banda ou do disco da semana). Nele, o apresentador Ricardo Alexandre conta a história de um “vinil” histórico e clássico. Tem no Spotify.

Six Feet Under – série clássica está na HBO Max que conta a história da família Fisher, proprietária de uma funerária. Grandes personagens, ótima trilha sonora e o melhor final de série da história. Não clique aqui se você não viu.

Bônus: quatro séries para não pensar em nada (nem nelas direito, mesmo enquanto assiste) na Amazon Prime Video. São elas Monk (um detetive com TOC), Psych (um falso médium que ajuda a polícia), The Mentalist (outro ex-falso médium que também ajuda a polícia) e House (sobre um médico que não é médium e, se puder, atrapalha a polícia). Tudo bem besta, mas que estão entre as melhores opções nos streaming.