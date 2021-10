Da Redação

Do Diário do Grande ABC



01/10/2021 | 12:15



Após modernizar a política em conectividade, Santo André segue tendo reconhecimentos nacionais e já é vista como uma referência para o País no processo de implantação do serviço 5G. Nesta semana, a cidade, representada pelo secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, participou virtualmente da audiência pública “A Implantação da Tecnologia 5G no Estado do Paraná”, promovida pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.

Tendo como exemplo o município, a audiência pública teve como finalidade reforçar a necessidade de criação, alteração e modernização das legislações que interferem na instalação de antenas, como as normas que tratam do uso do solo e das questões ambientais.

O convite partiu do deputado estadual do Estado do Paraná Luiz Claudio Romanelli (PSB), em conjunto com os deputados Tião Medeiros (PTB), presidente da Comissão de Obras Públicas do Paraná, e Emerson Bacil (PSL), que preside a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior do Paraná.

Para o deputado Romanelli, as cidades do Paraná devem se espelhar nos bons exemplos, como Santo André. “Será necessária uma ampla revisão das leis vigentes para que não haja obstáculos que impeçam a chegada das novas tecnologias. Há um calendário de implantação do 5G, mas cidades que tiverem legislação adequada podem sair na frente”, disse.

De acordo com Banzato, é fundamental que os municípios brasileiros alinhem suas leis à legislação federal padrão proposta pela Anatel e removam todos os obstáculos que impeçam a chegada dessas novas tecnologias. “Após aprovar uma moderna legislação de antenas em 2019, que foi construída com a participação direta da iniciativa privada, Santo André tornou-se referência nacional em agilidade, transparência e simplificação na tramitação e aprovação de projetos que promovam uma melhor infraestrutura de apoio às novas tecnologias como o 5G”, disse o secretário.

Na primeira quinzena deste mês, Santo André entrou no top 10 nacional no ranking “Cidades Amigas da Internet”, ocupando atualmente a sétima colocação. O levantamento é uma realização da empresa de consultoria em telecomunicações Teleco, juntamente com a Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações (Abrintel) e a Conexis Brasil Digital.

Outro destaque de Santo André é o programa “Conecticidade”. Entre outros aspectos, esta iniciativa vem atuando para que o município seja um laboratório aberto de soluções para cidades inteligentes, em parceria com universidades, startups e empresas inovadoras. Nesta perspectiva, inclusive, o Parque Tecnológico de Santo André, por meio do Hub de Inovação, estimula esses atores no desenvolvimento de soluções tecnológicas e inovadoras para desafios tecnológicos industriais.