Índice de atividade industrial dos EUA tem alta inesperada em setembro, a 61,1

01/10/2021 | 11:29



O índice de atividade industrial dos Estados Unidos elaborado pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) subiu de 59,9 em agosto para 61,1 em setembro, segundo comunicado do ISM divulgado nesta sexta-feira.

O avanço surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do indicador a 59,5 no último mês.

O resultado de setembro também marcou o 16º mês consecutivo de crescimento da manufatura nos EUA, diz o ISM.