Voltaram? Kim Kardashian e Kanye West jantam com amigos em Malibu

01/10/2021 | 11:11



Mais um capítulo sobre o relacionamento iô-iô de Kim Kardashian e Kanye West está no ar! Na última quinta-feira, dia 30, a socialite e o rapper foram vistos saindo juntinhos de um restaurante em Malibu, nos Estados Unidos.

De acordo com a People, o ex-casal, que se separou em meados de fevereiro deste ano após boatos de traição de Kanye, foi jantar com os amigos e não se desgrudou. Kim, como sempre, foi vestida para arrasar! A empresária estava com um macacão roxo, botas brilhantes e sobretudo de couro por cima, enquanto o rapper usava roupas pretas e boné de beisebol.

Os dois saíram do local no mesmo carro, com Kanye no banco do motorista e Kim no de passageiro. Será que o comeback está vindo ou são apenas bons amigos?