Lucas Penteado gera polêmica na web ao exibir suposta traição da noiva em live

01/10/2021 | 11:11



Lucas Penteado gerou polêmica na internet durante uma live feita no Instagram na madrugada desta sexta-feira, dia 1º. Isso porque o ex-BBB exibiu uma suposta traição cometida pela noiva, identificada apenas como Júlia.

Na transmissão ao vivo, o ator flagrou e exibiu o rosto da mulher e do segurança com quem ela teria cometido a traição. Ele afirmou:

- Como a senhora vai fazer agora para explicar para todo mundo? Depois que eu fui lá no Altas Horas, em várias outras entrevistas, falar que eu te amava. P***a, alugamos um apartamento, que é muito caro. Sabe por que eu comecei com a arte? Para parar de perder meus amigos, para parar de perder meus primos. E está tudo bem, porque a galera quer luxo. Se o que a galera quer é prazer. Vou com você até lá embaixo.

O artista pega o elevador para descer, e continua gravando:

- Ô, quanta gente! Que feio. E você [o segurança] não tem nada a ver com isso, então não precisa ficar com vergonha. Errado mesmo é quem tinha a relação, certo? Que bom que aconteceu no ar, no ao vivo.

Internautas comentaram sobre a live de Lucas, inclusive o ex-BBB Gil, que perguntou: Gente, o que houve?. Confira os tweets abaixo:

A melhor parte da live do Lucas Penteado foi o Gil querendo saber o que aconteceu.

Lucas Penteado completamente transtornado nessa live, me deu dó.

Geeeente, o Lucas Penteado, tadinho, não tem um momento de sossego.

Meu Deus, e a fofoca do Lucas Penteado, meu pai.

Procurada para comentar sobre o assunto, a assessoria de imprensa do ator não retornou o contato até a publicação desta matéria.