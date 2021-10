Seleção masculina de vôlei pega Japão, Cuba e Catar na fase de grupos do Mundial

01/10/2021 | 08:50



A seleção brasileira masculina de vôlei conheceu na quinta-feira os adversários que enfrentará na primeira fase do Mundial, que será realizado de 26 de agosto a 11 de setembro de 2022, na Rússia. O Brasil caiu no Grupo B ao lado de Japão, Cuba e Catar e jogará a primeira fase na cidade de Kemerovo.

O técnico Renan Dal Zotto acompanhou atentamente o sorteio e comentou sobre os primeiros adversários que a seleção brasileira enfrentará na busca pelo quarto título mundial.

"O Japão é uma equipe que está crescendo muito nos últimos anos. Muitos jogadores estão indo jogar fora do país e têm participado de grandes ligas. Cuba é um adversário tradicional do voleibol brasileiro e tem o saque o ataque como as suas principais características. Já o Catar é uma equipe que também tem evoluído com a presença de técnicos brasileiros nas ligas locais", disse o treinador, que ainda destacou a busca por um grande resultado na Rússia.

"O Mundial é o principal objetivo no próximo ano. Vamos ter a Liga das Nações para nos prepararmos e chegarmos no nosso melhor momento na Rússia", afirmou Renan Dal Zotto.

No Grupo A estão Rússia, Sérvia, Tunísia e Porto Rico. O C conta com as seleções da Polônia, Estados Unidos, México e Bulgária. O Grupo D é formado pelas seleções da França, Eslovênia, Alemanha e Camarões. Já o Grupo E conta com Itália, Canadá, Turquia e China e o grupo F tem Argentina, Irã, Holanda e Egito.

O Brasil conquistou o primeiro título do Mundial em 2002, quando derrotou a Rússia por 3 sets a 2, na Argentina. Em 2006, a equipe nacional superou a Polônia por 3 a 0 na competição realizada no Japão. E, em 2010, na Itália, bateu a seleção de Cuba também por 3 a 0. Na última edição da competição, em 2018, o Brasil ficou com a medalha de prata.