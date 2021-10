Tutorial: como denunciar um contato no WhatsApp?

Marcella Blass

Do 33Giga



01/10/2021 | 08:18



Apesar de ser uma ferramenta muito útil para resolver assuntos pessoais, acadêmicos e de trabalho, o WhatsApp também abre portas para muitas conversas desagradáveis. A boa notícia é que é possível denunciar qualquer conduta imprópria sofrida no app.

Por isso, se você receber conteúdo inadequado, potencialmente perigoso ou até mentiroso pelo aplicativo, basta seguir o passo a passo abaixo para denunciá-lo. Ao final do tutorial, as últimas cinco mensagens que você recebeu desse usuário serão enviadas para a análise do WhatsApp. Vale destacar que a pessoa não será notificada a respeito da denúncia.

Android

1 – Abra a conversa com o usuário que deseja denunciar e toque nas três bolinhas no canto superior direito.

2 – Entre em Mais.

3 – Toque em Denunciar.

4 – Marque a caixa Bloquear contato e apagar conversa para parar de receber mensagens desse contato.

5 – Confirme em Denunciar.

iOS

1 – Entre na conversa do usuário.

2 – Toque no nome (ou número) dele.

3 – Toque em Denunciar contato.

4 – Você pode apenas Denunciar ou Denunciar e bloquear o usuário.