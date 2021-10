Santo André/Apaba vence Sorocaba e termina primeira fase em terceiro

Dérek Bittencourt



01/10/2021 | 00:01



O Santo André/Apaba segue em ascensão no Campeonato Paulista feminino de basquete e ontem à noite, no ginásio do Parque Celso Daniel, fez a lição de casa ao receber e vencer o Pró-Esporte/Sorocaba, por 84 a 63, pela última rodada do primeiro turno. Foi o terceiro triunfo seguido das comandadas de Arilza Coraça, que haviam perdido os dois primeiros compromissos do torneio, mas demonstraram que cresceram no decorrer da competição. A cestinha do confronto foi Aruzha Michaski, do time visitante, com 19 pontos, enquanto as andreenses Jaqueline de Paula e Ariadna Felipe anotaram 18 cada.

O duelo se desenhou favorável ao Santo André ainda no primeiro tempo, quando o representante do Grande ABC foi para o intervalo com vantagem de 14 pontos (40 a 26). No terceiro período, Sorocaba conseguiu equilibrar, mas, no último, as andreenses reassumiram o controle do jogo e triunfaram.

“Estou feliz, pois o grupo seguiu o que foi determinado taticamente. Quando você tem uma equipe de menor estatura, precisa atuar com mais velocidade e foi o que aconteceu. Além disso, fizemos uma defesa espetacular, provocando muitos erros do adversário”, comentou Arilza Croaça. “Muito feliz pelo time ter jogado bem, em grupo. Todas deram seu melhor para construir essa vitória e fechar bem essa primeira fase para seguirmos crescendo cada vez mais na competição”, acrescentou a ala Carol Ribeiro. “Vitória importante. Estamos felizes com este resultado. Conseguimos impor o nosso ritmo desde do início defensivamente e ofensivamente”, completou a lateral Jaqueline de Paula.

A segunda fase deverá ser disputada a partir da próxima semana. Santo André estará na Chave A, com Ituano e Campinas. Os times se enfrentam em turno e returno por vaga nas semifinais.