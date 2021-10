Vitão curte fase após gols que Pelé não fez

Dérek Bittencourt



01/10/2021 | 00:01



Até pouco tempo atrás, Vitor Ferezin, o Vitão, era o xerife da zaga das categorias de base do São Caetano. Recentemente, porém, ganhou oportunidade como volante. Mas foi há duas semanas que a carreira do jovem paulista de 19 anos mudou. Afinal, em dois jogos consecutivos pelo Paulista sub-20 ele marcou gols do meio de campo, lances que viralizaram nas redes sociais e repentinamente trouxeram fama ao jogador do Azulão.

O primeiro dos chamados “gols que Pelé não fez” foi no Estádio Anacleto Campanella, no triunfo por 3 a 0 contra o EC São Bernardo. Já o segundo, como ironia do destino, foi marcado justamente no CT Rei Pelé, uma semana depois, na vitória por 3 a 1 sobre o Santos.

“Esse termo ‘gol que Pelé não fez’ só existe porque alguém tentou um dia e foi ele, que é gênio. Fico até meio assim de falar que fiz o gol que ele não fez. Ele sempre será o Rei, que inspirou e inspira muita gente a jogar. Inclusive torço pela melhora dele (esteve internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo para retirada de um tumor no cólon, seguirá fazendo quimioterapia e recebeu alta ontem). Mas fiquei muito feliz, nem me toquei na hora, os caras que depois comentaram comigo”, afirmou o meio-campista azulino.

Bastante humilde, Vitão falou sobre a ocasionalidade dos lances. “Não tinha esse costume de fazer gols, atuava como zagueiro, então era mais difícil ainda. Consegui a vaga de volante agora. Fui muito feliz nos lances e, o mais importante, consegui ajudar a equipe. Foi uma raridade. Já havia tentado, mas nunca tinha pegado tão bem. Não era habituado. Acabei de mudar o estilo de jogo, agora piso mais na área, mas lances como aqueles são inusitados”, admitiu Vitão, que virou celebridade. “Parecia até meu aniversário. Pessoal fala que acordei famoso. A internet estava inflamando, a TNT postou o vídeo (no Instagram) e teve quase 800 mil visualizações. Foi algo muito inusitado na minha vida, muito diferente a sensação, todo mundo me marcando, família e amigos, mas muito bom poder dar orgulho a eles, a quem acreditou em mim”, concluiu.

Ontem, o Azulão perdeu da a Portuguesa Santista: 2 a 1.