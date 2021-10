Estado vai repassar verba para santas casas do Grande ABC

Thainá Lana



01/10/2021 | 05:17



As santas casas de Mauá e de São Bernardo vão receber auxílio financeiro do governo do Estado de São Paulo por meio do programa Mais Santas Casas, anunciado ontem pelo governador João Doria (PDSB). O valor destinado a cada equipamento, porém, não foi definido.

O programa, o maior da história do SUS (Sistema Único de Saúde) em São Paulo, vai beneficiar 333 santas casas e hospitais filantrópicos do Estado e prevê investimento de R$ 1,5 bilhão por ano.

O Mais Santas Casas pretende ampliar em 25% os recursos já destinados anualmente por meio de convênios. Com isso, o número de municípios beneficiados irá dobrar, em vez de 122, serão atendidas 256 cidades. A expansão será implementada a partir do início deste mês. Segundo informações do Estado, atualmente o valor global repassado paras as Santas Casas do Grande ABC totaliza R$ 307 milhões por ano.

A Santa Casa de Mauá, que não atende pacientes via SUS há mais de dois anos por falta de pagamento da Prefeitura, será beneficiada pelo repasse de verbas do Estado. O superintendente da instituição, Harry Horst Walendy, explicou como será a parceria. “A instituição aceitou o convite de participar do programa, porém, ainda não foram definidos os serviços nem a forma de pagamento. Não será um repasse financeiro, mas, sim, o pagamento pelos serviços prestados pela entidade, mediante a contratação prévia realizada pelo governo do Estado”, diz Walendy.

Ainda sem data prevista para retomada dos atendimentos, com essa medida os mauaenses que dependem do SUS poderão realizar novamente procedimentos médicos na santa casa da cidade. Atualmente, o equipamento atende apenas consultas particulares e de planos de saúde.

Questionada sobre a suspensão do atendimento pelo SUS em razão da falta de pagamento para a santa casa, a Prefeitura de Mauá não respondeu à demanda do Diário.

ENERGIA FOTOVOLTAICA

Durante o evento, o governo do Estado também anunciou a criação de nova linha de crédito para que as santas casas possam financiar, adquiria e instalar equipamentos para produção de energia renovável, como placas solares, sistemas fotovoltaicos e outros relacionados.

O financiamento será de R$ 300 milhões e pode cobrir até 100% da implementação do sistema, sem juros, com prazo de pagamento em até seis anos e carência de 12 meses. Segundo o governador João Doria, a nova linha de crédito busca economizar até 90% na conta de luz das santas casas e hospitais filantrópicas do Estado.