São Caetano lidera gasto por paciente com Covid na região

Daniel Tossato



01/10/2021 | 05:05



São Caetano é a cidade do Grande ABC que mais gastou para tratar pacientes infectados pelo novo coronavírus neste ano, o primeiro sob a gestão do prefeito interino Tite Campanella (Cidadania). De acordo com dados do TCE (Tribunal de Contas do Estado), o município aplicou R$ 82,8 milhões para dar conta de 9.207 contaminados, o que equivale a R$ 9.001 por doente.

O dispêndio de recursos públicos, porém, não impediu que São Caetano fosse, proporcionalmente, o segundo do Brasil com o maior número de mortes pela doença entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. De acordo com dados do Ministério da Saúde, São Caetano acumula 577 mortes a 100 mil moradores, marca inferior apenas a de São José do Rio Preto, que acumula 606.

Como comparação, a segunda cidade do Grande ABC que mais gastou com os pacientes infectados neste ano foi São Bernardo. No município foram detectados 50.692 casos de Covid em 2021 e o Paço empenhou R$ 237 milhões em todo o seu aparato de combate ao novo coronavírus, o que significa que a administração pública gastou R$ 4.691,09 por paciente, praticamente metade do valor investido por São Caetano. No ranking proporcional de mortes, porém, São Bernardo aparece apenas na 48º colocação, o que supõe que a cidade conseguiu gerir melhor a pandemia, mesmo com menos recursos – veja na arte abaixo o valor gasto por cada cidade da região.

O médico infectologista Carlos Magno Fortaleza, do departamento de doenças tropicais da medicina da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Botucatu se espantou com a disparidade. “(O número) Surpreende de certa forma. Ainda mais porque São Caetano se destacou no início da pandemia, quando adotou ações importantes no combate à Covid-19”, declarou o especialista. “É preciso, entretanto, que haja mais detalhes. As respostas envolvendo o novo coronavírus não são tão simples”, emendou o infectologista.

Um dos fatores que poder ter impactado no resultado dos infectados e mortos pela Covid em São Caetano é o fato de a cidade ter, desde o início do ano, tomado decisões contrárias às das outras cidades da região no controle da pandemia. Em uma delas, em março, a cidade acionou a Justiça para permanecer na fase laranja do Plano São Paulo enquanto os vizinhos e todo o Estado tinham regredido à fase vermelha, a mais restritiva, em razão do aumento no número de casos de mortes de Covid. Além disso, São Caetano pôs fim à quarentena no dia 17 de agosto, ao contrário das outras cidades da região que mantiveram as restrições ao comércio pelo menos até ontem.

“Esse fato (diminuição da flexibilização) pode ter impactado, sim. Mas caso os municípios vizinhos mantenham restrições, São Caetano também pode se valer disso”, alegou Fortaleza.

A Prefeitura de São Caetano alega que “ não limitou valores de investimento por paciente atendido”. “Montamos estrutura robusta com 50 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 48 de enfermaria. Além de um hospital de campanha com mais 30 leitos de UTI e 48 de enfermaria (fechado recentemente)”, argumenta o Paço, que destaca ações como sanitização de ruas, distribuição de kits de limpeza, testagem em massa para a população e inquérito epidemiológico, além de iniciativas também realizadas em outras cidades do Grande ABC.