A última fornada. Toda a arte de Yasuichi Kojima

01/10/2021 | 05:17



Nestes 34 anos da página Memória, houve um período que, por semanas (ou seriam meses?), publicamos, dia a dia, a foto de uma peça em cerâmica ou porcelana do acervo do Museu de Mauá – afinal, Mauá já foi a Capital da Porcelana. O Banco de Dados do Diário preserva todos os negativos coloridos daquela cobertura. Logo, logo, repetiremos.

Entre as peças havia várias da Cerâmica Kojima, cuja primeira queima em forno próprio ocorreu em 9 de abril de 1960. Com sua produção, a família Kojima levou o nome de Mauá para todo o País.

Cecília Camargo, esta incansável agitadora cultural, informa que a última fornada dos Kojima foi documentada, e um vídeo está sendo produzido para que esta arte seja perpetuada, ela que já é tombada como bem imaterial da cidade.

Assim, caro leitor, caso você não tenha visto esta exposição sexagenária, terá a oportunidade de conferir no vídeo, onde por certo aparecerá a linda arte de todo o processo de produção.

Cecília Camargo registra que o trabalho em cerâmica requer cuidado e delicadeza, além de técnica e sensibilidade. É a transformação da argila bruta em peças delicadas, verdadeiras obras de arte.