Em um mês, caem pela metade casos e óbitos por Covid no Grande ABC

Anderson Fattori



01/10/2021 | 05:10



As sete cidades do Grande ABC registraram em setembro a metade de casos e mortes por Covid-19 computadas em agosto. Do dia 1º até ontem foram 9.934 moradores infectados com o novo coronavírus e 186 óbitos, enquanto que há um mês foram reportados pelas prefeituras 20.944 diagnósticos positivos e 372 falecimentos, queda de 50% e 52,6%, respectivamente.

Setembro foi o segundo mês seguido com queda acentuada em dois dos principais indicadores da pandemia. Em julho, a região havia computado 37.021 infectados e 691 mortes, praticamente a metade dos números registrados em agosto.

O recuo também foi observado nas internações. De acordo com dados da SP Covid Info Tracker, plataforma gerida por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista), da USP (Universidade de São Paulo) e do Cemeai (Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria), que considera informações do governo do Estado, ontem eram 301 pessoas hospitalizadas, sendo 158 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), enquanto que há um mês eram 387 – 202 em vagas de emergência –, queda de 22,2%.

Os indicadores da pandemia melhoram na medida em que avançam os números da vacinação. Na semana passada o Grande ABC superou a barreira de 70% dos adultos com as duas doses dos imunizantes, número apontado pelo governo do Estado como capaz de controlar a pandemia após estudo de eficiência realizado pelo Instituto Butantan na cidade de Serrana, no Interior, que mostrou controle da disseminação do coronavírus com sete a cada dez moradores completamente imunizados. Os dados de ontem das prefeituras mostram que 75,4% dos moradores com 18 anos ou mais já estão completamente imunizados contra a Covid.



BALANÇO

Os boletins epidemiológicos das cidades apontaram mais nove mortes e 85 casos de Covid entre quarta-feira e ontem. Com isso, o total desde o início da pandemia chegou a 258.494 infectados e 10.225 óbitos. O número de pacientes recuperados chegou a 242.060.

No Estado foram mais 1.550 casos e 189 mortes de Covid. Com isso, o total de pessoas infectadas com o coronavírus é de 4.366.132, sendo que 149.810 não resistiram e morreram, enquanto que 4.150.497 estão recuperados da doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 31,6% e na Grande São Paulo é de 39,7%.

No Brasil, foram computadas mais 627 mortes e 27.527 casos de Covid-19, de acordo com boletim do Ministério da Saúde. Com isso, o total de vítimas fatais do coronavírus chegou a 596.749 e o de diagnósticos positivos a 21.427.073. O número de recuperados da doença é de 20.425.139. Ainda há 405.181 casos em acompanhamento pelas equipes de saúde dos Estados.