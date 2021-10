Com Ricardo Nunes, Morando solta afagos ao MDB

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



30/09/2021 | 20:58



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), distribuiu afagos públicos ao MDB em ato realizado na cidade ao lado do prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB). O tucano desconversou sobre a possibilidade de trocar o tucanato pela legenda emedebista para ser candidato a vice na chapa encabeçada pelo vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) na corrida ao Palácio dos Bandeirantes, tampouco negou o movimento.

A possível saída de Morando do tucanato envolve costuras de apoios em torno da candidatura do hoje governador João Doria (PSDB), que disputa prévias com o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) para ser o presidenciável do partido. A movimentação passa por apoio a Doria disputa federal e a dobrada dos dois partidos na corrida paulista. “O MDB fez parte da nossa aliança aqui em São Bernardo (nas eleições de 2020). Quero registrar minha gratidão e minha simpatia pelo MDB. Não aceitaria uma coligação com um partido que não tivesse pensamentos muito parecidos. Quanto à questão de migração, nada acontece antes do término das prévias. Uma primeira etapa a ser cumprida é as prévias do PSDB que, com todo respeito, tenho a convicção de que o governador João Doria será vitorioso”, discorreu Morando, ao emendar que sua própria ida ao partido é “um processo a se desenhar”. “Não existe candidatura para vice. Esse cargo é escolhido. Ninguém faz campanha para vice. Acima de tudo, sou prefeito e meu compromisso primordial é com São Bernardo”.

Nunes desembarcou em São Bernardo para participar de ato que marcou o primeiro aniversário da Fábrica de Cultura da cidade, que neste ano foi batizada com o nome do ex-prefeito Bruno Covas (PSDB), da Capital, morto em maio. O filho do tucano, Tomás Covas, 16 anos, também compareceu e discursou durante a solenidade, marcada por homenagens ao ex-prefeito. Questionado pelo Diário sobre possível ingresso de Morando ao MDB, o prefeito paulistano tergiversou. “O Orlando ir para o MDB é motivo de alegria. A gente faz uma festa não só nacional mas mundial para receber um quadro desses. Mas eu, como o prefeito de São Paulo, não tenho participado dessa discussão. Da minha parte, a gente precisa ter um candidato de centro, uma terceira via que a gente não tenha extremos”, disse, em relação à disputa presidencial. O MDB também é tido como futuro abrigo para candidatura de

Doria caso o governador paulista saia derrotado das prévias tucanas. “Não saberia te dizer. É um assunto que se eu falar aqui eu estarei supondo. É um tema que eu não estou participando. Eu acho, aí é um achismo porque não sou do PSDB, mas acho que o governador João Doria ganha as prévias”.

Durante o ato, Morando e outras figuras presentes voltaram a citar o caso do Museu do Trabalho, equipamento projetado pelo governo do ex-prefeito Luiz Marinho (PT) para o prédio que hoje abriga a Fábrica de Cultura. “Não tenho nada contra museus, mas a melhor homenagem para trabalhador é dar condições de educação para os seus filhos”, discursou o prefeito.